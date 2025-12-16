Мэр Ярославля прокомментировал петицию против нового кладбища на Гагарина

Мэр Ярославля объяснил слухами и недостаточной информированностью появление петиции против планов размещения нового кладбища на улице Гагарина. Об этом он сказал на открытом совещании мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Петиция размещена в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказал руководитель центра городского управления Семен Збитнев, тема стала одной из самых обсуждаемых жителями на прошлой неделе.

«В отношении городского кладбища — там уже слухами все обрастает: и крематорий рядом с жилым домом поставили, и кладбище будет под жилыми домами. Это не соответствует никак ничему. В докладе прозвучало: "игнорируем мнение". А я вам скажу почему — потому что нет информации о проводимой работе»,— сказал господин Молчанов и попросил усилить работу по кладбищу.

При этом информировать жителей мэр призвал не своих подчиненных, а депутатов муниципалитета Ярославля. Председатель муниципалитета Сергей Калинин сообщил, что на настоящий момент выбрано только место дислокации.

«Строительство кладбища, я так понимаю, в нормальном режиме не раньше 27-го года подойдет. Рабочая и проектная документация, экспертиза ответят на все вопросы. Когда будет приблизительно готова документация, всех ярославцев постараемся как можно больше проинформировать»,— сказал господин Калинин.