«Контур. Маркет»: цена продуктов для «селедки под шубой» на Урале выросла на 6%

В Свердловской области общая стоимость ингредиентов, используемых для приготовления салата «Сельдь под шубой» на Новый год, к началу декабря выросла на 6%, следует из аналитики «Контур. Маркета».

В ходе анализа 957 тыс. чеков на Среднем Урале в период с 1 ноября по 8 декабря выяснилось, что цены выросли на картофель (+16%), морковь (+6%), сельдь (+8%) и яйца (+31%), при этом зафиксировано снижение цен на лук (-15%), майонез (-6%), свеклу (-7%). При расчете учитывался объем продуктов, который используется для готовки салата — 400 граммов картофеля, 100 граммов лука, 300 граммов майонеза, 200 граммов моркови, 300 граммов свеклы, 350 граммов сельди и два яйца. Общая стоимость за год выросла с 306 до 324 руб.

В целом по России стоимость ингредиентов выросла на 10% — с 332 до 365 руб. Согласно динамике цен 2024-2025 годов, выросли цены на лук, майонез, морковь и сельдь, снизились — на картофель, свеклу и яйца.

Ирина Пичурина