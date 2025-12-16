В Новороссийске определили 19 площадок для запуска фейерверков в праздники

В Новороссийске в период новогодних праздников будет усилен режим безопасности, сообщил заместитель главы города Александр Гавриков. По его словам, в прошедшие новогодние каникулы чрезвычайных происшествий в городе зафиксировано не было, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С 29 декабря по 11 января на территории Новороссийска вводится особый противопожарный режим. Для использования населением пиротехнических изделий бытового назначения рекомендованы 19 специальных площадок, расположенных на безопасном удалении от жилой застройки.

В период действия особого режима размеры административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности будут увеличены: для граждан — с 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — с 20 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц — с 300 тыс. до 800 тыс. руб.

До 19 декабря проводится обследование объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий. В период с 10 по 12 декабря 2025 года совместно с профильными службами организован мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в торговых точках, реализующих пиротехническую продукцию.

В новогоднюю ночь и в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить расчеты спасателей и пожарных совместно с сотрудниками полиции. По словам господина Гаврикова, силы и средства Новороссийского городского звена РСЧС готовы к обеспечению безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Власти призвали жителей и гостей города соблюдать бдительность, следить за личными вещами и воздержаться от использования пиротехнических средств.

Вячеслав Рыжков