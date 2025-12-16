Самарское отделение «Единой России» лишит партийных должностей депутата думы Тольятти Александра Дорожкина

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» лишит всех партийных должностей депутата думы Тольятти Александра Дорожкина, сообщил депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Супруга Александра Дорожкина недавно поделилась, что улетела первым классом Qatar Airways в Чили, чтобы родить там ребенка. В запрещенном в России Instagram она рассказала, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила она.

Депутат Евгений Ревенко отметил, что такое поведение представителя партии и членов его семьи «по-человечески труднообъяснимо».

«Жена депутата гордумы кичится роскошным перелетом в первом классе, ночной пижамой и обстоятельным вместе с мужем выбором иностранного паспорта для будущего ребенка (о российском речь не идет), когда вся страна работает на Победу»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Сабрина Самедова