«Роскосмос»: повреждения на Байконуре не повлияли на пилотируемую программу

Российская пилотируемая программа не прекращена, заявил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Он призвал «исключить спекуляции» по этой теме, приводит его слова ТАСС.

27 ноября во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» была повреждена стартовая установка на Байконуре. Сразу после отрыва ракеты газодинамический удар от ее двигателей повредил нижнюю выдвижную кабину обслуживания, которая должна была укрыться в нише под стартовым столом. Это единственная российская площадка, способная запускать «Союзы». «Роскосмос» намерен восстановить ее к концу зимы 2026 года.

