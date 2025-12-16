«Роскосмос» привлек 130 сотрудников для ремонта пусковой установки на Байконуре

На космодром Байконур прибыли все 18 грузовиков с элементами и оборудованием, которые нужны для восстановления кабины обслуживания после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». К ремонтным работам на 31-й стартовой площадке привлечены 130 сотрудников предприятий «Роскосмоса», сообщил заместитель генерального директора корпорации Дмитрий Баранов.

«Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия... По утвержденному графику, готовность к первому пуску — конец зимы 2026 года»,— заявил господин Баранов. Он подчеркнул, что график работ на стартовом комплексе сформирован, утвержден и строго контролируется.

Вместе с тем заместитель главы корпорации опроверг слухи о том, что Россия прекратила российскую пилотируемую программу из-за случившейся неисправности и призвал исключить спекуляции по этому вопросу.

Работники, участвующие в восстановлении кабины, трудятся в две смены — с 8 утра и до полуночи, сообщил начальник Центра испытаний технических комплексов одного из филиалов космического центра «Южный» Петр Майданов. Комплектующие, необходимые для ремонта установки, размещены в помещении общей площадью более 13 тысяч квадратных метров, отметил он.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» произошел 27 ноября. Несмотря на повреждение стартовой установки, полет завершился штатной стыковкой с Международной космической станцией. На борту находились космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

