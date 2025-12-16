Бизнесмена в Сочи обвиняют в обороте немаркированного табака на 1 млн

Следственное управление УВД по Сочи завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего уроженца Ростовской области, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. По версии следствия, мужчина организовал в торговом помещении в поселке Дагомыс склад для хранения и последующей реализации контрафактных сигарет, сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

В ходе совместных мероприятий регионального управления ФСБ России и подразделений УВД Сочи из незаконного оборота было изъято около 7 тыс. пачек табачной продукции общей стоимостью свыше 1 млн руб. Уголовное дело, возбужденное по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без обязательной маркировки), направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.