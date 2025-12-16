Туристка из Ревды погибла на Бали во время наводнения

На Бали в Индонезии в результате наводнения погибла уроженка Ревды (Свердловская область) Ксения Козырина, передает портал Е1 со ссылкой на одну из родственниц. Сейчас родные ищут деньги на доставку тела в Россию с последующим захоронением в Ревде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несколько районов Бали пострадали из-за сильных дождей. Тело свердловчанки в ходе поисковой операции нашли утром 14 декабря под мостом, когда уровень воды начал снижаться. Индонезийские полицейские предположили, что погибшая потеряла управление скутером, когда пыталась проехать через затопленный участок — вместе со скутером ее унесло течением под мост.

Полиция уже связалась с ведомствами и консульской службой.

Ирина Пичурина