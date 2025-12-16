Вице-премьер Италии: 19 пакетов санкций ослабили экономику Европы

Глава Минтранса, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что введенные Евросоюзом (ЕС) санкции негативно сказываются не на России, а на самой Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минтранса Италии Маттео Сальвини

Фото: Remo Casilli / Reuters Глава Минтранса Италии Маттео Сальвини

Фото: Remo Casilli / Reuters

Он считает, что угрозы для Европы исходят не с восточного фланга, а с юга, откуда идет поток нелегальной миграции.

Господин Сальвини убежден, что 19 пакетов антироссийских санкций «поставили на колени европейские экономики», а также привели к подорожанию энергоносителей для итальянцев. В связи с этим он призвал осторожнее относиться к вопросу перевооружения и поставок оружия.

«Если ни Гитлеру, ни Наполеону не удалось поставить на колени Москву, сомневаюсь, что это смогут сделать Кая Каллас, Макрон со Стармером и Мерцем»,— сказал итальянский министр в интервью каналу Rete4 (цитата по ТАСС).

19-й пакет санкций ЕС принял в октябре. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Вчера ЕС добавил в санкционный список 14 физических и юридических лиц, связанных с «злонамеренными действиями России против государств-членов ЕС».

