ЕС впервые внес в санкционный список против России гражданина США

Совет Евросоюза расширил санкционный пакет против России. В него впервые был внесен гражданин США: бывший помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган, просивший об убежище в РФ. ЕС обвинил его «в участии в прокремлевских информационных операциях в интернете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Марк Дуган

Фото: личная страница vkontakte.ru Джон Марк Дуган

Фото: личная страница vkontakte.ru

В целом под санкции попали 14 физических и юридических лиц, связанных с «злонамеренными действиями России против государств-членов ЕС». Среди них — журналистка Диана Панченко, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцев, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба Федор Лукьянов.

Рестрикции введены также против двух военных экспертов: бывшего офицера-десантника ВС Франции Ксавье Моро и экс-советника НАТО, полковника Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жака Бо.

ЕС утверждает, что указанные лица ответственны за поддержку политики правительства России. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и блокировку всех финансовых активов на территории объединения. Для юрлиц предполагается запрет на любые контакты с европейским бизнесом.

Лусине Баласян