В Сургуте организовали проверку из-за грубого обращения с ребенком в садике

Управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) организовало в Сургуте проверку по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передает Следком. Причиной стала информация, согласно которой воспитатель детского сада грубо обращалась с трехлетней девочкой, а мама ребенка сняла это на видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации портала 86.ru, инцидент произошел в детском саду №31 «Снегирек». На опубликованном видео мама девочки заходит в туалет, где находилась воспитательница, которая держала ребенка за голову и требовала умыться, перестать кричать и раскидывать игрушки. Мама предположила, что девочку душили. Сейчас воспитательницу отстранили от работы.

О ходе проверки и установленных обстоятельствах доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

Ирина Пичурина