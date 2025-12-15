Минобороны опровергло информацию об уничтожении подлодки у берегов Новороссийска

Распространенные украинскими спецслужбами сообщения о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

По словам начальника пресс-службы ЧФ капитана 1-го ранга Алексея Рулева, попытка диверсии с использованием подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Он подчеркнул, что ни корабли, ни подводные лодки, дислоцированные в бухте Новороссийской ВМБ, а также их экипажи повреждений не получили и продолжают нести службу в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков