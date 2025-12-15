Лавров обвинил МАГАТЭ в сокрытии данных об обстрелах ЗАЭС со стороны Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии «стыдливо умалчивают» об обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ.

«Когда украинцы бомбят объекты этой атомной станции (ЗАЭС.—“Ъ”), наблюдатели МАГАТЭ стыдливо говорят, что не знают, откуда прилетели эти беспилотники и снаряды»,— уточнил господин Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» (цитата по сайту МИДа).

ЗАЭС расположена недалеко от города-спутника Энергодара. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над станцией в марте 2022 года, тогда АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» назвал ситуацию с обстрелами станции «стабильно напряженной».

