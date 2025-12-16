Закупки постоят за ценой

Порядок формирования начальной максимальной цены контракта в госзакупках (НМЦК) следует реформировать — к этому, выступая 15 декабря в Совете федерации, призвала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Необходимость в этом обусловлена неспособностью российских производителей конкурировать с более низкими ценами зарубежных компаний, на базе которых и устанавливается НМЦК. Поднятая проблема — своеобразный парадокс: внедрение заявленного решения будет способствовать росту цен на госзаказ и снижать конкурентоспособность госкомпаний по отношению к частным, а сохранение нынешнего порядка — тормозить расширение импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Торгово-промышленной палаты России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Здание Торгово-промышленной палаты России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Одной из самых интересных тем, поднятых 15 декабря в Совете федерации на посвященном сфере закупок круглом столе, оказалось обсуждение судьбы дальнейшего финансирования импортозамещения за счет госзаказа и закупок госкомпаний — этот сюжет, судя по всему, в ближайшем будущем может стать одним из основных в сфере закупок. О необходимости внесения изменений в порядок формирования начальной максимальной цены контракта заявила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Поясним: начальная максимальная цена контракта в закупках — это предельная стоимость товара или услуги, которую предлагается заплатить заказчику на начальном этапе торгов. Сейчас, напомнила госпожа Дыбова, НМЦК зачастую формируется на базе более низких цен иностранных производителей, с которыми не могут конкурировать российские, поскольку цена на продукцию последних «на порядок выше» той, что до ухода из РФ предлагали зарубежные компании. «Заложен вызов: "наши" вписаться в эту цену не могут, а заказчики ориентируются на эти цифры (цены зарубежных поставщиков.— “Ъ”). В итоге либо никто не выходит на торги, либо мы не получаем той продукции, на которую очень сильно рассчитывали»,— посетовала госпожа Дыбова, подчеркнув, что НМЦК должна определяться на основе цен производителей, имеющих запись в реестре российской промышленной продукции.

Впрочем, простого решения эта проблема, судя по всему, не имеет, поскольку повышение НМЦК лишь подтолкнет цены на закупаемую бюджетом и госкомпаниями продукцию вверх, де-факто снизив конкурентоспособность последних в сравнении с частным сектором. Сохранение же нынешнего механизма ценообразования препятствует расширению госспроса на российскую продукцию, в цену которой заложены инвестиции в импортозамещение, затрудняя их возврат на узком в сравнении с глобальным внутреннем рынке РФ.

Среди прочих актуальных для рынка проблем участники обсуждения затронули распространенную среди подрядчиков практику размещения недостоверных сведений о себе в заявках, проверяемых закупочными комиссиями, в частности — о своей квалификации (де-факто о возможности предоставить заказчику ту или иную услугу). Замглавы ФАС Григорий Радионов отметил, что в службе о проблеме осведомлены и для ее решения в начале 2026 года в правительство будет направлен проект поправок к закону «О контрактной системе в сфере закупок» и к закону «О защите конкуренции», которыми планируется установить для нарушителей двухлетний запрет на участие в закупках.

В ходе встречи участники также не раз коснулись вопроса внедрения маркетплейсов в систему госконтракта. Речь, в частности, шла о «пилоте» проекта закупок учебного оборудования при участии Wildberries. Позиция министра просвещения Сергея Кравцова, напомним, строилась на уверенности в повышении качества закупаемого с помощью механизмов платформенной экономики товара и снижении его цены. В связи с этим проект обсуждался в контексте его потенциального расширения и на другие сферы (см. “Ъ” от 12 ноября). У участников же вчерашней встречи при общей поддержке концепции правительства по совершенствованию системы закупок малого объема такая перспектива отклика не нашла. Регионы, в частности, отмечали преимущество собственных электронных магазинов перед маркетплейсами за счет предоставления заказчикам и поставщикам бесплатного сервиса. Елена Дыбова усомнилась в том, что внедрение маркетплейсов в систему госзаказа позволит удерживать низкие цены на закупаемые товары. По словам замглавы Федерального казначейства Анны Катамадзе, развитие должен получить именно (государственный) единый каталог товаров, в котором будет использован опыт регионов. «То, что покупает государство, то не покупает розница... Маркетплейсы сильно отличаются по наполнению каталога от того, что закупают больницы, школы, детский сад»,— пояснила замглавы службы.

Полина Попова, Олег Сапожков