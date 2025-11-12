Маркетплейсы пододвигают к госзаказу

Экспериментальные закупки учебного оборудования для школ на маркетплейсах дадут образовательным организациям доступ к более качественным товарам по более низким ценам, в перспективе «пилот» мог бы быть расширен на весь госзаказ малого объема — идея обсуждалась 11 ноября на панельной сессии «Дня платформенной экономики» в наццентре «Россия». Рыночная «оцифровка» процессов и «естественная» конкуренция поставщиков за госзакупки малого объема выглядят более перспективными, чем попытки Минфина создать полный каталог закупок для стимулирования такой борьбы «внутри» системы госзаказа. Это подтверждает и опыт московского портала для поставщиков, работающего в формате электронного магазина. В Минфине, впрочем, возможность интеграции маркетплейсов в систему госзакупок не отрицают — она предусмотрена концепцией по совершенствованию закупок малого объема.

Вчера, 11 ноября, в рамках «Дня платформенной экономики» состоялась панельная сессия, где обсуждались перспективы перевода части госзакупок на цифровые платформы. Предметом обсуждения стал пилотный проект по закупкам образовательными организациями учебного оборудования на маркетплейсах — такое поручение президент дал по итогам ВЭФ-2025 — и возможность расширения этого эксперимента на другие сферы. Дискуссию открыл министр просвещения Сергей Кравцов, отметивший, что применение механизмов платформенной экономики в закупках школьного оборудования обеспечит прозрачность, повысит качество приобретаемых товаров и позволит покупать их дешевле. Сегодня у потребителей есть право выбора цены, качества и способа доставки товаров, согласился главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян и задал участникам сессии наводящий вопрос: «Почему бы не дать этот выбор и школе?»

На данный момент, отметим, сектор госзакупок малого объема (ЗМО, в эту категорию формально входит и школьное оборудование) не цифровизирован, заказчики же обосновывать стоимость таких контрактов не обязаны и оформляют их вручную. Для наведения порядка в этой сфере весной 2025 года Минфин запустил реформу ЗМО, предусмотрев создание единого каталога конкретных товаров для стандартизации их наименований и подключения информсистем для малых закупок к ЕИС (см. “Ъ” от 17 марта). Попытка правительства упорядочить «мелкие» товары путем их каталогизации, впрочем, среди участников рынка отклика не нашла: на практике мера, по их мнению, выглядит нереализуемой, поскольку создать единые описания под весь массив позиций просто невозможно. С этой точки зрения «платформизация» ЗМО представляется более удачной альтернативой — аргументы в пользу этой идеи звучали в ходе панельной сессии не раз.

Так, Рязанская область уже участвует в «пилоте», «серьезных недостатков» в тестируемом способе закупок обнаружено не было, рассказал глава региона Павел Малков. По его словам, эксперимент «подвели» под действующие нормы 44-ФЗ. Среди достоинств такой системы спикер выделил скорость оформления заказов и сокращение издержек, а сам процесс для заказчика описал словами «зашел, выбрал, купил». В перспективе, отметил господин Малков, для проведения госзакупок понадобится создание специализированных площадок — на базе уже существующих маркетплейсов, и в рамках эксперимента такая работа уже идет.

Замминистра финансов Алексей Моисеев, со своей стороны, комментируя возможность синхронизации механизмов платформенной экономики и сложившейся системы госзакупок, подметил схожесть системы ЗМО с маркетплейсом. Развитие эта тема получила в выступлении заместителя мэра Москвы и главы департамента экономполитики и развития города Марии Багреевой. По ее словам, среднее число предложений на одну закупку на городском портале поставщиков (где заказчики могут выбрать товары как на маркетплейсе) равно семи, а среднее снижение цены заказов (большинство сделок проходит в формате мини-аукционов) составляет 14%.

Зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, со своей стороны, призвал «посмотреть на этот эксперимент… более широко». По его словам, сейчас речь идет о попытке «перезапуска» отношений в рамках государственно-частного партнерства в целом — и взаимодействие государства и бизнеса в сфере закупок в эту систему укладывается. «Потенциал есть у любого здравого смысла»,— подчеркнула замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе. Однако, отметила она, сейчас для платформизации госзакупок не хватает логистических центров, сеть которых необходимо для этой цели развивать.

В пресс-службе Минфина на вопрос “Ъ” о перспективах сопряжения маркетплейсов и системы госзаказа прямо не ответили, но дали понять, что рассматривают возможность такой интеграции в рамках концепции по совершенствованию ЗМО.

Полина Попова