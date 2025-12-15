Почти все туристы из Прикамья вернулись на базу без травм и обморожений

Туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, доставлены на базу, где их осмотрели медики. Травм и обморожений у них не выявлено. Об этом ТАСС сообщил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев.

«Эвакуация еще не завершена, ждем еще троих. На базу доставлены 16 туристов»,— рассказал господин Челышев.

Всего в Прикамье искали две туристические группы (всего — 21 человек), которые вовремя не вернулись с восхождения на гору Ослянка. В поисках участвовали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и добровольцы. Из-за сложных погодных условий и поломок снегоходов туристам пришлось провести ночь в лесу.

Подробности — в материале «Ъ» «Горы не взяли свое».