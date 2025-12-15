Горы не взяли свое

В Прикамье две туристические группы общей численностью 21 человек вовремя не вернулись с восхождения на гору Ослянка в Пермском крае. Туристов искали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и добровольцы. Передвигаясь на снегоходах, путешественники оказались в сложных погодных условиях и после поломок транспорта переночевали в лесу. Эксперты отмечают, что в последние годы стало больше неподготовленных туристов, но руководители этой группы в кризисной ситуации приняли правильные решения.



Группа под руководством Антона Кореневского выдвинулась в путь 13 декабря. Их маршрут проходил от гостевого дома «Ослянка» в поселке Средняя Усьва (Кизеловский округ, Пермский край) до одноименной вершины и обратно. Всего в группе было 15 человек на 12 снегоходах. В запланированное время туристы в конечную точку маршрута не вернулись. Их близкие сообщили о произошедшем в МЧС. В установленное время на точку сбора вышли только два человека, связь с остальными членами группы установить не удалось.

Гора Ослянка — самая высокая вершина на Среднем Урале (1119 м над уровнем моря). Восхождения туда совершаются как зимой, так и летом. В конце февраля спортсмены организовывают в районе горы лыжный марафон. От поселка Средняя Усьва до подножия горы — примерно 20 км.

Судя по видеозаписям в публичном доступе, группа испытывала проблемы с передвижением на снегоходах. В то же время к моменту начала движения по маршруту в районе Ослянки установился снежный покров с глубиной до полутора метров. При этом снег имел мягкую структуру, что затрудняло движение на снегоходах.

На сообщение о пропаже туристической группы отреагировали все силовые структуры региона, а также добровольцы. Изначально предполагалось, что группа сбилась с маршрута. Предполагаемая зона поисков была разбита на сектора, ее прочесыванием занимались сотрудники МЧС, министерства внутренних дел и волонтеры. Министерство чрезвычайных ситуаций задействовало для поисков беспилотник с тепловизором, но его работа не дала результата. Позже стало известно, что с маршрута не вернулась еще одна группа, отправившаяся на Ослянку, в составе шести человек на пяти снегоходах.

В СУ СКР по Пермскому краю по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Знакомые с ситуацией источники отмечают, что постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено, чтобы поисковики смогли получить информацию о точке, где мобильные телефоны туристов ловили сигнал базовых станций. Поиски были осложнены сложными метеоусловиями — в районе пропажи группы был сильный ветер, метель, видимость составляла всего несколько десятков метров.

Стоит отметить, что в 2023 году в Прикамье проводилась масштабная поисковая операция из-за пропажи туристической группы, которая отправилась на сплав по реке Усьве. В составе группы было 11 взрослых и 11 детей. Для их поисков было привлечено несколько сотен человек, а также авиация МЧС. В итоге выяснилось, что аварийной ситуации в группе не было, вовремя туристы не смогли закончить маршрут из-за крайне низкого уровня воды в летнее время.

Группы, пропавшие в районе Ослянки, были обнаружены поисковиками. По данным СКР, жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Предварительно группа из 13 человек не смогла вовремя завершить маршрут из-за поломки снегоходов. Путешественники переночевали в лесу.

В прошлом инструктор контрольно-спасательного отряда «Алтай», руководитель турклуба «Затерянный мир» Евгений Кокшаров пояснил, что перед выходом на маршрут группы ее руководители должны были оценить все риски. В частности, ключевыми вопросами являются возможность безопасного передвижения, обеспечения средствами связи и навигацией. При этом господин Кокшаров говорит, что в последние годы на маршруты выходят туристы либо без должной подготовки, либо вообще без таковой. «Но в данном случае люди смогли организовать “холодную ночевку”, это было правильное решение»,— подчеркнул эксперт.

Дмитрий Астахов