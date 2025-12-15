Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Турция сообщила об уничтожении беспилотника над Черным морем

Вооруженные силы Турции зафиксировали «цель, приближающуюся к воздушному пространству» над Черным морем, и сбили с помощью истребителя F-16. Об этом Минобороны страны сообщило в X.

Позднее объект был идентифицирован как беспилотный летательный аппарат, «вышедший из-под контроля». Его уничтожили в «безопасной зоне за пределами жилых районов».

В начале декабря в 80 милях от турецкого побережья беспилотник атаковал российский танкер Midvolga-2, следовавший из России в Грузию с продовольственным грузом. На борту находилось 14 человек, пострадавших нет.

