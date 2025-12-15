Путин подписал закон о продлении кредитных каникул для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до 31 декабря 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Период действия предыдущей нормы истекал в конце этого года.

Продление нормы позволит участникам СВО и членам их семей потребовать кредитные каникулы. Льготный период предоставляется на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Также кредитные каникулы могут оформить мобилизованные индивидуальные предприниматели, а также владельцы малого и среднего предпринимательства. Этой категории граждан каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.

Депутаты Госдумы приняли поправки к закону во втором и третьем чтениях 9 декабря. Право мобилизованных, участников СВО и членов их семей требовать у кредитора кредитные каникулы ввели в 2022 году. Замглавы думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал «Парламентской газете», что с начала действия закона участники СВО и члены их семей оформили более 350 тыс. договоров о кредитных каникулах. Общая сумма кредитов превысила 140 млрд руб.