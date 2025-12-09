Госдума продлила кредитные каникулы для участников СВО

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях поправки, включающие продление кредитных каникул для участников специальной военной операции до 31 декабря 2026 года, следует из законодательной базы. Мера вступит в силу с 1 января.

Продление нормы позволит участникам СВО и членам их семей обратиться к кредитору и потребовать предоставить кредитные каникулы. Льготное оформление доступно мобилизованным индивидуальным предпринимателям, а также владельцам малого и среднего предпринимательства.

После принятия поправок глава думского комитета Анатолий Аксаков напомнил в своем Telegram-канале, что весной 2024 года были приняты нормы, освобождающие от уплаты процентов во время кредитных каникул: 50% расходов берет на себя государство, другие 50% — кредитные организации и кредиторы.

Замглавы думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев сообщал «Парламентской газете», что с начала действия меры в 2022 году участники СВО и члены их семей оформили более 350 тыс. договоров о кредитных каникулах. Общая сумма кредитов превысила 140 млрд руб.