За два дня в Екатеринбурге среди водителей автобусов нашли 81 нарушение
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автобус» и выявили 81 нарушение со стороны водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции. Проверки проходили с 10 по 12 декабря.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Основной целью проверки было обеспечение безопасности дорожного движения и выявление нарушений в работе общественного транспорта. Среди наиболее распространенных нарушений (22 случая) — управление транспортными средствами с техническими неисправностями или в условиях, запрещающих эксплуатацию.
Также выявлено девять водителей, управлявших автобусами без действующего техосмотра, и 11 нарушений в использовании тахографов. Кроме того, 20 водителей не использовали ремни безопасности во время движения.