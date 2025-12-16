За два дня в Екатеринбурге среди водителей автобусов нашли 81 нарушение

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автобус» и выявили 81 нарушение со стороны водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции. Проверки проходили с 10 по 12 декабря.

Основной целью проверки было обеспечение безопасности дорожного движения и выявление нарушений в работе общественного транспорта. Среди наиболее распространенных нарушений (22 случая) — управление транспортными средствами с техническими неисправностями или в условиях, запрещающих эксплуатацию.

Также выявлено девять водителей, управлявших автобусами без действующего техосмотра, и 11 нарушений в использовании тахографов. Кроме того, 20 водителей не использовали ремни безопасности во время движения.

Ирина Пичурина