Егор Дёмин попал в яблоко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Егор Дёмин

Фото: Frank Franklin II / AP Баскетболист Егор Дёмин

Фото: Frank Franklin II / AP

В 2025 году было восстановлено российское представительство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 2019 году ее покинул центровой Тимофей Мозгов. С тех пор россиян в сильнейшей лиге мира не было. За три десятилетия в клубах НБА успели поиграть лишь десять российских игроков.

Одиннадцатым стал Егор Дёмин (№8), летом выбранный на драфте НБА под рекордным для страны восьмым общим номером. Поверил в 211-сантиметрового разыгрывающего нью-йоркский клуб «Бруклин Нетс». Осенью 19-летний россиянин дебютировал в регулярном чемпионате.

В «Бруклине» — одной из слабейших команд лиги — Дёмин проводит немало времени на паркете (около 24 минут в среднем за игру). По состоянию на 29 декабря он провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 9,3 очка, делал 3,1 подбора и 3,4 результативной передачи. А наиболее успешно Дёмин выступил 28 ноября в проигранном «Филадельфии» (103:115) матче: записал на свой счет 23 очка, девять подборов и пять передач.