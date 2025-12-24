Новичок везет

Первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пока получается для Егора Демина неплохим. 24 декабря в матче с «Филадельфия Севенти Сиксерс» российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» набрал 20 очков. Теперь он подобрался к десятке самых продуктивных новичков сезона. Из россиян однозначно более убедительная дебютная кампания в сильнейшей лиге мира удавалась только Андрею Кириленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дебютном сезоне Егор Демин закрепился в статусе игрока стартовой пятерки «Бруклин Нетс»

19-летний Егор Демин некоторое время вкатывался в реалии НБА. Начало дебютного сезона складывалось для баскетболиста не слишком гладко. Достойные игры он чередовал с блеклыми. Теперь, когда регулярный чемпионат близится к середине, разыгрывающий «Бруклина» набрал форму.

В ночь на среду он во второй раз за недолгий период выступлений в НБА добрался до 20-очкового рубежа. Впервые это произошло чуть меньше месяца назад, в домашней встрече против «Филадельфия Севенти Сиксерс». Тот матч было бы справедливо признать наиболее успешным в молодой североамериканской карьере Демина: помимо 23 очков он тогда записал на свой счет девять подборов и пять результативных передач. Правда, «Бруклин» — один из аутсайдеров сезона, и не помышляющий о play-off,— все равно проиграл.

Теперь в соперниках был тот же самый клуб, только играли соперники в крупнейшем городе Пенсильвании. «Бруклин» одержал победу — шестую в девяти декабрьских встречах.

Демин стал одним из наиболее полезных игроков в атаке. Он стабильно бил трехочковые: попадал через лидеров оппонента Тайриза Макси и Пола Джорджа.

Всего россиянин реализовал пять дальних бросков из девяти и завершил встречу с 20 очками и пятью передачами. Своего рода снайперский подвиг Егор Демин совершил и двумя днями ранее, когда «Нетс» принимали «Торонто Рэпторс». Канадская команда проиграла, пострадав в том числе от трех дальних бросков разыгрывающего в четвертой четверти. А десятиочковый порог российский тинейджер перешагнул в четырех последних играх.

Словом, потихоньку развеиваются опасения насчет стабильности деминского броска в прыжке, которые высказывали многие эксперты и накануне летнего драфта НБА, и уже после того, как «Бруклин» выбрал Егора Демина под рекордным для российского баскетбола восьмым общим номером. Напротив, именно это оружие пока представляется главным в арсенале игрока — даже более опасным, чем его навыки распасовщика: в них как раз никто не сомневался.

Тем не менее назвать Демина новичком чересчур заметным, претендующим на награды, было бы преувеличением. Ему пока мешает недостаток атлетизма: во многом из-за этого у россиянина не получается действовать более разнообразно. Он не слишком полезен в проходах под кольцо и вообще в контактной борьбе. Статистика этот тезис тоже подтверждает: цифры нормальные, но не выдающиеся. Проводя на площадке в среднем почти по 24 минуты за матч, Демин набирает по 9,4 очка (в данном компоненте он 11-й среди дебютантов НБА), делая по 3,2 подбора и 3,5 передачи. Показатели ощутимо скромнее, чем у лидеров классификации новичков.

Возглавляет рейтинги, конечно, надежда «Даллас Маверикс» Купер Флэгг, выбранный на прошедшем драфте под первым номером. Набрав 42 очка в матче с «Юта Джаз», он успел переписать один из множества рекордов знаменитого Леброна Джеймса.

Так много прежде не забивал ни один баскетболист моложе 19 лет. Вдобавок в активе американца уже есть пара дабл-даблов: это когда по двум из основных статических показателей игрок добирается до двузначных цифр. А в ночь на среду он вплотную подошел к трипл-даблу (33 очка, девять передач и девять подборов).

Сильно выше котируются еще с полдесятка игроков. Среди них имеющий, кажется, потенциал фантастического снайпера Кон Книппел из «Шарлотт Хорнетс»: он пятый в лиге по среднему количеству трехочковых за матч при 41,9% точности с дистанции. В том же перечне универсальный форвард Седрик Кауард из «Мемфис Гризлис» и энергичный защитник Ви Джей Эджкомб из «Филадельфии». Правда, все трое старше Егора Демина, а Кауард — существенно старше (ему уже 22 года).

Если же сравнивать старт Демина в НБА с тем, как в Северной Америке начинали его соотечественники, то получается хорошая картина. Из десяти россиян, доезжавших до сильнейшей лиги мира раньше, бесспорно ярче дебютировал лишь Андрей Кириленко. Форвард в 2002 году с ходу попал в сборную новичков сезона, а запомнился прежде всего своим умением быть повсюду: и созидать, и выполнять черновую работу. За это его сравнивали с Деннисом Родманом и Скотти Пиппеном, которым было мало равных в плане оборонительных навыков. Есть, конечно, и важная оговорка. Кириленко играл за «Юту» — топ-клуб, пусть и упустивший две возможности взять титул и имеющий, как следствие, репутацию, вероятно, величайшего из клубов—неудачников НБА. А среди его партнеров были элитный разыгрывающий Джон Стоктон и элитный «большой» Карл Мэлоун (пусть и тот, и другой — уже на закате карьеры).

Роман Левищев