Ренессанс в новостройках

Рынок новостроек, находившийся в серьезном кризисе после отмены летом 2024 года программы массовой льготной ипотеки, похоже, получил шанс на возрождение. По данным «Яндекс Недвижимости», в конце лета 2025 года спрос на новостройки в российских городах-миллионниках вырос на 34% год к году, всего было заключено 29 тыс. сделок. Положительный тренд продолжился до конца года: по подсчетам Dataflat.ru, в ноябре застройщики продали 61 тыс. квартир, на 44% больше год к году.

Сказалось на оживлении рынка предстоящее изменение условий семейной ипотеки: с 1 февраля 2026 года на семью можно будет взять один льготный кредит. Дополнительный спрос обеспечили инвесторы, для которых первичное жилье оказалось более выгодным вложением, чем, к примеру, депозиты.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, декабрь 2025 года: «У нас в 2028–2029 годах может упасть объем предложения, а когда падает предложение — растет цена».

Привлекают потребителей рассрочки и дисконты, предлагаемые девелоперами в стремлении распродать существующие запасы и восстановить денежный поток. В то же время в условиях стабилизации цен на стройматериалы и сдержанного ввода новостроек рост стоимости жилья начал замедляться. В ноябре 2025 года показатель увеличился всего на 2,7% год к году, до 199,6 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Dataflat.ru.

Однако рост долговой нагрузки и ограниченный доступ к проектному финансированию заставляют девелоперов придерживать вывод на рынок новых проектов. В январе—ноябре 2025 года в целом по России появилось 91,5 млн кв. м первичного жилья, на 2% меньше, чем годом ранее, следует из данных «Дом.РФ». При этом нераспроданным в ноябре текущего года оставалось 68% строящегося жилья по всей стране.