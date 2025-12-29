Шубки в сторону

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из-за снижения потребительского спроса, высоких ставок по вкладам и перехода покупателей в онлайн с российского рынка за девять месяцев 2025 года ушли сразу несколько одежных брендов, многие приостановили деятельность или начали оптимизировать бизнес. В их числе — Incity, Deseo, Ready! Steady! Go!, Etam, I Am Studio, Face Сode, Just Clothes, Yollo. В то же время Modis, Orby и Loloclo инициировали собственное банкротство.

Учитывая общую рыночную конъюнктуру, оставшиеся на рынке ритейлеры тем не менее не спешат поднимать цены, но и не снижают их, чтобы не терять рентабельность.

Антон Летушев, гендиректор Melon Fashion Group, в интервью “Ъ” в декабре 2025 года: «Уйти (с рынка одежного ритейла.— “Ъ”) могут и крупные бренды, экономика бизнеса у всех разная».

За три года обувь подорожала на 59%, а одежда — на 36%, подсчитали эксперты. Но по итогам трех кварталов 2025 года рост цен на эти товары начал замедляться — до 6–9% год к году.