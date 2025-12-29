Никотин выдавливают по капле

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В 2025 году в России началась работа по ограничению оборота электронных систем доставки никотина, так как, по оценкам отраслевых объединений, легально на российском рынке продается не более 70% такой продукции.

Президент Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина позволить регионам вводить запрет на реализацию на своей территории такой продукции. Пока создается нормативно-правовая база: Минфин уже подготовил соответствующий законопроект.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, ноябрь 2025 года: «У нас это все (вейпы и системы нагревания табака.— “Ъ”) будет запрещено сразу же, как только примут федеральный закон».

Предполагается, что эксперименты начнутся уже в 2026 году. Бизнес-сообщество высказывается против ограничений, предлагая начать с более мягких мер, например, ужесточить ответственность за продажу продукции несовершеннолетним.