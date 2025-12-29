Вход по правилам

В середине ноября группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным внесла законопроект с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который предполагает штрафы за несоблюдение правил авторизации пользователей в интернете и нарушение работы сервисов, применяющих рекомендательные технологии. Так, за нарушение правил авторизации граждан (должны быть только через мобильный номер, «Госуслуги» или ЕБС) штраф для физлиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Соответствующий объем штрафов предлагается назначить и за использование рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также если указанные механизмы будут предоставлять информацию с нарушением законодательства РФ.

Ответственность наступает в случае, если владелец сайта не разместил правила применения технологий, адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений, инициалы и наименования.

За повторное нарушение штраф для граждан составит 20–40 тыс. руб., а для компаний — до 1,4 млн руб.

При этом, как заявлял ранее господин Горелкин, обычных пользователей интернета инициатива коснуться не должна, «только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон».

Евгений Касперский, основатель «Лаборатории Касперского», декабрь 2025 года, «Ведомости»: «Главный тренд сейчас,— это «киберзаконодательство». Когда все данные находятся на территории страны — никаких внешних облаков».

В 2023 году уже был принят ФЗ, который обязывает корпорации маркировать свои ресурсы: раскрывать основные механики и правила работы своих рекомендаций, а также какие данные они собирают и используют для их работы. С 1 декабря 2023 года введен запрет на вход и регистрацию на всех российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google.

В середине декабря 2025 года комитет Госдумы по информполитике рекомендовал к принятию законопроект, вводящий обязательную идентификацию владельцев всех доменов в зонах .ru и .рф через «Госуслуги» и создание правительственного реестра аккредитованных регистраторов.