Выдачу дополнят штрафами

Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий штрафы за несоблюдение правил авторизации пользователей в сети и нарушение правил работы рекомендательных алгоритмов. В компаниях называют формулировки предложенных норм размытыми, что может привести к неправомерным взысканиям.

Законопроект 14 ноября внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным. Он предполагает введение штрафов за несоблюдение правил авторизации пользователей в интернете и работы сервисов, применяющих рекомендательные технологии по подбору контента. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Например, за нарушение правил авторизации граждан (через мобильный номер, «Госуслуги» или ЕБС) штраф для физлиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. (С 1 декабря 2023 года вход и регистрация на всех российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google, запрещены.)

Законопроект также устанавливает штрафы за использование рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также если указанные механизмы будут предоставлять информацию с нарушением законодательства РФ. Санкции также будут налагаться, если владелец сайта не разместил правила применения этих технологий, адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений, инициалы и наименования. В этом случае документ предполагает взыскание с физлиц 10–20 тыс. руб., с юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан составит 20–40 тыс. руб., а для компаний — до 1,4 млн руб.

Саму деятельность организаций, использующих рекомендательные алгоритмы, уже регулирует соответствующий ФЗ, принятый в 2023 году. Он обязывает корпорации маркировать свои ресурсы: раскрывать основные механики и правила работы своих рекомендаций, а также какие данные они собирают и используют для их работы. «Лидеры отечественного IT-рынка ответственно отнеслись к закону о рекомендательных сервисах. К сожалению, остались компании, которые до сих пор его игнорируют и продолжают злоупотреблять и доверием пользователей, и их данными»,— написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале 14 ноября.

В Wildberries уточнили, что выстраивают работу рекомендательных технологий в строгом соответствии с действующими нормативными требованиями и рекомендациями регуляторов: «На данном этапе дополнительный пересмотр бизнес-процессов не требуется». В «Газпром-медиа холдинге» (онлайн-кинотеатр Premier, видеосервис RuTube), «Яндексе» («Кинопоиск», «Яндекс Музыка») не ответили “Ъ”. Представитель VK отказался от комментариев, в Ozon перенаправили запрос в Ассоциацию компаний интернет-торговли, где отказались от комментариев.

В целом опрошенные “Ъ” компании, применяющие в своей работе рекомендательные алгоритмы, предполагают, что новое регулирование направлено на западные платформы, в частности видеосервис YouTube. «Российские компании уже давно проставили необходимую маркировку»,— говорит один из собеседников “Ъ” в одной из корпораций. Основной проблемой законопроекта является размытость формулировок, касающихся распределения ответственности за применение рекомендательных алгоритмов, считает он. «Это создает неопределенность и может привести к злоупотреблениям». Нет никакой конкретики относительно того, за что вообще могут привлечь к ответственности, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «В отсутствие четкого понимания, что конкретно будет формировать состав административного нарушения при использовании рекомендательных технологий, и разработчик, и заказчик оказываются в ситуации, когда действуют на свой страх и риск».

Также остается открытым вопрос, кто и как будет выявлять нарушения в части работы рекомендательных алгоритмов, отмечает господин Жарский: «Предположу, что каждый отдельный случай будет требовать проведения экспертизы с привлечением узкоспециализированных специалистов, и стоимость такой экспертизы будет на порядок выше размера предлагаемых законодателем штрафов».

Юлия Юрасова, Полина Мынко