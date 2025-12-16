Точка контроля

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал к принятию законопроект, вводящий обязательную идентификацию владельцев всех доменов в зонах .ru и .рф через «Госуслуги» и создание правительственного реестра аккредитованных регистраторов. Норма, разрабатывавшаяся с прошлого года для борьбы с фишингом, была объединена с запретом на дистанционную торговлю табачной продукцией и новыми правилами возрастной верификации. Инициатива, по оценке юристов, превращает доменное имя в «отзываемое разрешение», что вызовет рост регуляторной нагрузки на рынок.

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи 16 декабря рекомендовал ко второму чтению ряд поправок к 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельным законодательным актам. Среди прочего комитет утвердил дополнительные меры по регулированию доменов: администраторов доменных имен будут проверять через «Госуслуги». Все российские регистраторы доменов будут обязаны обеспечить сверку данных и следовать правилам, утвержденным правительством РФ.

Согласно доработанной версии законопроекта, с которой ознакомился “Ъ”, вводится институт аккредитованных на уровне правительства РФ регистраторов, исключительное право на работу с которыми получают российские юрлица, включенные в специальные реестры.

Их будут формировать и вести некоммерческие организации, одним из учредителей которых является Российская Федерация. Правительство утвердит окончательный перечень таких организаций и установит порядок их работы. Ключевым нововведением становится обязательная идентификация владельца домена через «Госуслуги» (ЕСИА) как условие для внесения записи в реестр. Вступить в силу нормы о новом порядке регистрации доменов могут с 1 сентября 2026 года.

Поправки развивают прошлогоднюю инициативу по верификации через ЕСИА (см. “Ъ” от 9 апреля 2024 года) и были оформлены в единый пакет с другими нормами, включая запрет дистанционной продажи табачной продукции. Несмотря на это, положения о регулировании доменных имен являются самостоятельными и распространяются на всех владельцев доменов в зонах .ru и .рф. «Законопроект предполагает, что правительство сможет утвердить правила регистрации доменных имен. Все нюансы дальнейшего функционирования системы регистрации будут раскрыты в соответствующих подзаконных актах»,— добавил “Ъ” председатель IT-комитета Сергей Боярский.

«В предлагаемой редакции законопроекта рынок регистрации доменных имен из относительно либерального сегмента IT-услуг фактически трансформируется в регулируемую инфраструктуру с ограниченным доступом»,— отмечает руководитель практики защиты репутации АБ А-ПРО Анастасия Абысова.

По ее словам, юридическая конструкция в ГК РФ формально останется прежней, однако по своему фактическому режиму домен становится ближе к отзываемому разрешению: несоблюдение процедур и требований к идентификации превращается в самостоятельное основание для прекращения или приостановления использования доменного имени по инициативе государства без необходимости предварительного судебного спора, объясняет эксперт. Также она указывает на потенциальный рост регуляторной нагрузки, которую «переживут крупные игроки, но не малые и нишевые регистраторы».

Гендиректор «Руцентра» Андрей Кузьмичев же поддерживает инициативу, отмечая, что на сегодня процедура аккредитации проста. «В этой части новая инициатива должна не просто вынести процедуру аккредитации выше по значимости, но и привести к тщательной актуализации критериев и требований для получения аккредитации»,— считает он. По его оценке, «внедрение обязательной проверки владельцев доменов уже на этапе регистрации — действенная мера, которая позволит значительно сократить пространство для деятельности фишеров и повысит безопасность и доверие в рунете».

Однако в случае принятия поправок в последующем могут быть внесены изменения в иные нормативно-правовые акты, которые будут направлены на понуждение владельцев доменных имен пройти идентификацию под угрозой блокировки ресурса, предупреждает руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Филипп Крупанин