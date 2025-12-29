Макроизменения для микроэлектроники

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минпромторг путем внесения изменений в постановление правительства №719 начал переход к более жесткой и детализированной системе оценки «отечественности» чипов, привязанной к технологическим операциям в РФ и глубине локализации.

Изменения предполагают введение нескольких уровней микросхем по степени локализации и порог для них по баллам, набираемым только за операции, выполняемые в России. Максимальное число баллов предлагается начислять за производство, корпусирование и модернизацию микросхем на территории России, а не только за финальную сборку или бренд.

250 миллиардов рублей составят инвестиции из федерального бюджета в российскую микроэлектронику в 2026–2028 годах, по заявлению премьер-министра Михаила Мишустина

Изменения фактически создают новую систему локализации микросхем, дополняющую уже действующую балльную шкалу для электроники в целом. Рынок воспринимает инициативу как попытку вытеснить схемы формального импортозамещения и привязать господдержку к реальному переносу производства в РФ. Теперь участники рынка вынуждены планировать инвестиции не только в линии сборки, но и в материалы, оснастку и инженерный софт.

Выполнение полного набора требований к материалам и инструментам потребует значительных вложений и долгого переходного периода. В то же время ожидается, что новая модель локализации обеспечит приоритет соответствующих ей микросхем в госзакупках и проектах критической инфраструктуры.