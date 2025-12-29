Банк России подал иск к Euroclear

12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд города Москвы иск к Euroclear на 18,17 трлн руб. По сути, это рублевый эквивалент стоимости активов, замороженных в европейском депозитарии (€193 млрд). Поводом для этого послужило решение Европейской комиссии бессрочно заблокировать активы Банка России. И теперь российский регулятор будет добиваться взыскания убытков, в том числе от незаконного распоряжения его средствами.

Раньше Банк России не проявлял такой решимости, несмотря на то что его средства (оцениваемые в €260 млрд) были заморожены с февраля 2022 года, а получаемые доходы от их управления Euroclear записывал себе в прибыль. Даже когда ЕС принял решение эти доходы направлять в European Fund for Ukraine, Банк России не проявил интереса к таким действиям.

По опыту подобных исков прохождение первых инстанций в российских судах занимает до года. Но нет никаких сомнений, что европейские ответчики затянут разбирательство с Банком России на более длительный срок. Первое заседание суда намечено на 16 января 2026 года.