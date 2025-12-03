ЕС представил план полного отказа от российского газа к концу 2027 года

Европейский союз полностью и на постоянной основе отказывается от импорта российского газа и переходит к поэтапному отказу от российской нефти. Об этом сообщила Еврокомиссия, сославшись на достигнутое 3 декабря соглашение между Европарламентом и Евросоветом.

«Это историческое решение положит конец зависимости ЕС от ненадежного поставщика, который неоднократно дестабилизировал европейские энергетические рынки», — указано в заявлении ЕК.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что «сегодня Европа вступает в эпоху полной энергетической независимости от России». По ее словам, «проект REPowerEU (программа по сокращению импорта российских энергоносителей. — Ъ) справился со своей задачей».

«Он защитил нас от самого серьезного энергетического кризиса за последние десятилетия и помог в рекордные сроки отказаться от российского ископаемого топлива. Сегодня мы окончательно прекращаем этот импорт», — сказала госпожа фон дер Ляйен.

Согласно утвержденному плану, импорт российского СПГ будет прекращен к 31 декабря 2026 года, а трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 года. Указывается, что в исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок до 31 октября 2027 года — если уровень газа в их хранилищах окажется ниже требуемого уровня заполнения.

Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа.

Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет начнет действовать с 1 января 2027 года в соответствии с 19-м пакетом санкций.

Импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам будет разрешен до 30 сентября 2027 года (в случае возникновения у государств ЕС трудностей с заполнением хранилищ — с 1 ноября 2027 года).

«Соглашение предусматривает строгие гарантии против обхода правил», — отметили в ЕК.

В пресс-релизе подчеркивается, что Европа также привержена планам поэтапного отказа от импорта российской нефти к концу 2027 года. Законодательное предложение о запрете такого импорта планируется внести в начале следующего года.