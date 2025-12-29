Свободное бурение

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, ускорили снятие добровольных ограничений на добычу нефти в объеме 1,65 млн баррелей в сутки (б/с). В альянсе объяснили решение устойчивыми перспективами мировой экономики и благоприятными рыночными показателями, которые отразились в низких запасах нефти.

По данным Reuters, Россия, опасавшаяся снижения цен, настаивала на умеренном увеличении добычи, а Саудовская Аравия — на более агрессивном. В первом квартале 2026 года «с учетом сезонных факторов» ОПЕК+ возьмет паузу и не будет увеличивать добычу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь ОПЕК, на конференции ADIPEC в Абу-Даби 3 ноября: Мы по-прежнему наблюдаем хорошие признаки роста спроса, так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится.

Но ряд аналитиков, включая Международное энергетическое агентство (IEA), говорят о рисках перепроизводства. Мировое предложение нефти, по его оценкам, будет расти быстрее, чем ожидалось: на 3,1 млн б/с в этом году и 2,5 млн б/с в 2026-м.