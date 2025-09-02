Демонстрация «Силы»

2 сентября президент России Владимир Путин в Пекине в рамках официального визита в Китай встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с президентом Монголии, и в результате, считает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, был подписан величественный меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Кроме того, в этот день, в отличие от предыдущего, никто никуда не опоздал, и это тоже является большим плюсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин собрал коллег, Владимира Путина и Ухнаагийна Хурэлсуха, чтобы наконец-то все решить

У китайцев все устроено образцово. Если нужно подойти к Дому народных собраний (ДНС) на площади Тяньаньмэнь к 9:30, значит, раньше подходить бессмысленно. То же и позже.

Ведь если ты подойдешь раньше, то можешь помешать делегации Узбекистана во главе с его президентом Шавкатом Мирзиёевым, который как раз покидает расположение ДНС. А ему не следует мешать.

Как же так, думаешь ты, ведь только 9 утра. А вот так: у Шавката Мирзиёева как раз закончилась двусторонняя встреча с председателем КНР. И известно не только когда она начинается, а и когда заканчивается.

Так что, конечно, накануне, в городе Тяньцзине, организаторы очень удивились, когда вовремя не застали на церемонии фотографирования саммита «ШОС плюс» президента России Владимира Путина. Ведь просили же быть вовремя. Все были готовы. Больше 20 лидеров разных стран. Владимир Путин между тем задержался в своей резиденции: у него одна за другой шли двусторонние встречи. И роковой стала встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который тоже в конце концов опоздал.

И что же китайцы? Они ждали 15 минут. И у них появился выбор. Сфотографироваться лидерам «ШОС плюс» без отсутствующих. Или ждать и надеяться. Но им ничего не обещали.

И они отменили церемонию фотографирования. Без Владимира Путина и Реджепа Эрдогана они оценили ее как бессмысленную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Доме народных собраний собираются с предосторожностями

Перечислять лидеров, которым было отказано в фотографировании, не стану: это больно.

Китайцы, говорят, в целом мужественно перенесли удар. Они только деликатно выговаривали российской стороне: «Мы-то к вам всегда вовремя приезжаем… Вот помните, 9 Мая...».

И может быть, больше так не будет.

На трехстороннюю встречу (Китай, Россия, Монголия) на следующее утро все приехали вовремя. Для чего она потребовалась, вот вопрос. Но ни у кого вокруг такого вопроса, кажется, не возникало: встреча и встреча, а что такого. Еще одной встречей больше... Тем более что никаких комментариев после нее не было, а журналисты стали свидетелями лишь крепких рукопожатий: Си Цзиньпин, стоявший в центре, вдруг с силой привлек обоих коллег к себе, а Владимир Путин решил, что он хочет лишний раз поздороваться, и протянул ему руку. Си Цзиньпин, у которого в планах такого, кажется, не было — он хотел только, чтобы все стояли поближе,— переменил решение и пожал протянутую руку. Все решалось, как обычно, на ходу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центробанка Эльвира Набиулина и глава «Сбера» Герман Греф во время ожидания не тратят время даром: заняты нервным выяснением истины

Затем происходила двусторонняя встреча Китай—Россия. Тут уж российская сторона показала себя. Нет, ну были все! За столом сидел, по-моему, кабинет министров почти в полном составе, включая некоторых силовиков: министр обороны Андрей Белоусов по дороге мирно (подчеркиваю — мирно, что для него, по идее, нехарактерно), беседовал с главой «Сбера» Германом Грефом, который в своих полукроссовках на белой подошве выгодно (а в случае со «Сбером» это главное) выделялся на этом мрачноватом, прямо скажем, фоне людей, идущих на помпезную двусторонку как на заклание: с унылой неизбежностью на этапе принятия, который наступил еще в комнате отдыха, где группе ожидающих пришлось провести часа полтора драгоценного по меркам простого человека времени.

И только министр сельского хозяйства Оксана Лут поддерживала полукроссовки Германа Грефа своими подсолнухами. Они были щедро разбросаны по ее юбке (да, странно, если бы в ее случае это были, например, автозапчасти).

Так вот, за столом сидел кабинет министров (напротив — их китайские коллеги), а во втором и в третьем рядах — весь магический российский бизнес. Давайте я просто перечислю: Алексей Миллер, Геннадий Тимченко, Борис Титов, Алексей Лихачев, Андрей Костин, упомянутый Герман Греф, Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Сергей Чемезов.... Нет, не всех еще перечислил, и всех не перечислить... И вот сидели они там, на непривычной для себя второй и третьей линии (а что ж, в случае с Китаем пришлось посторониться), причем не то чтобы даже за спинами министров, а с краю, ближе к выходу,— и это было как раз кстати, ибо в какой-то момент, когда группа министров (тоже не все) ушла в одну дверь, чтобы поехать на чаепитие совсем уж узким составом, бизнес вышел не в ту, а в другую: ему в этот раз, такой редкий случай, не накрыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы Монголии, России и Китая переплетали руки

Бизнесмены разбредались по бескрайнему ДНС с его 12-метровыми потолками, не зная, кажется, чем тут себя еще занять, и теперь на их фоне выгодно выделялся другой человек. Это был глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В какой-то момент сотрудники пресс-службы президента начали искать камеру для него. Это в итоге оказалась камера «Первого канала». А потом и Второго. Я услышал, что Алексей Миллер хочет сделать заявление.

— Важное? — уточнил я у него на всякий случай.

Алексей Миллер многозначительно посмотрел на меня. Я понял, что есть вещи, насчет которых лучше даже не думать.

И господин Миллер рассказал, что сегодня утром подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Газпрома» Алексей Миллер отчитался о проделанной работе

Это было, похоже, и правда событие, причем уже долгожданное. Даже, можно сказать, уже не верилось.

— Через транзитный газопровод «Союз Восток» по территории Монголии можно будет доставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа,— продолжал глава «Газпрома».— Кроме того, в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК) — в частности, по увеличению поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов.

— Цена газа для Китая будет ниже, чем для Европы? — поинтересовался кто-то у Алексея Миллера.

— Поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождения в Западной Сибири, которое расположено значительно дальше, чем месторождение Восточной Сибири,— подробно вроде бы разъяснял Алексей Миллер.— Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже.

Из разъяснения непонятно было, конечно, что все-таки с ценой для Китая, а это ведь краеугольный, как известно, вопрос проекта.

Если юридически, как выразился Алексей Миллер, обязывающий меморандум был наконец подписан, значит, российская сторона пошла на уступки. Не могла не пойти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и главе «Роснефти» Игорю Сечину нечего делить: Китай большой

Тут все встало наконец на свои места. Смысл трехсторонней встречи был наконец ясен. Об этом окончательно и договаривались лидеры Китая, Монголии и России более или менее ранним утром. И, значит, договорились.

— Это же решение, к которому вы так долго шли,— сказал я господину Миллеру.

— Проект будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким газовым проектом в мире, поэтому, конечно, такие вопросы очень быстро не решаются,— подтвердил господин Миллер.

Да, тут было что подтвердить.

— Этот проект и был, видимо, освещен сегодня на трехсторонней встрече? — попробовал уточнить я.

— Ну, вы знаете, я не представитель администрации президента,— откликнулся Алексей Миллер,— поэтому не уполномочен комментировать, какие решения были приняты на трехсторонней встрече...

Нет-нет, этого от него и не требовалось.

— Я комментирую те документы, которые подписаны на коммерческом уровне между компанией «Газпром» и компанией КННК.

— Но меморандум был подписан ведь только сегодня после встречи?

— Сегодня,— снова подтвердил господин Миллер.

Глава «Газпрома» отошел к коллегам, а я в какой-то момент понял, что недоспросил его. Ведь известно, что в истории с этим проектом долго сомневалась Монголия, а значит, и с ней удалось договориться, то есть, надо полагать, газопровод по ее территории Монголия финансировать не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минздрава Михаил Мурашко во время переговоров занимался самолечением

Я тогда опять подошел к Алексею Миллеру и спросил, преодолены ли все проблемы с Монголией, о которых около года назад вслух говорил в том числе и Владимир Путин.

— Мы сейчас говорим о том, что проект можно начинать выполнять завтра,— отчего-то крайне негромко, едва не оглядевшись по сторонам, рассказал глава «Газпрома».— В том числе проведена успешная экспертиза профильными министерствами Монголии, готова проектно-сметная документация по этому маршруту, разработано технико-экономическое обоснование, подведены проектные изыскательские работы, определены конфигурация проекта и протяженность маршрута... Количество компрессорных станций, и так далее, и так далее, и так далее... То есть на сегодняшний день, если говорить о газопроводе «Союз Восток», если говорить о готовности строительства магистрального газопровода от границы от России и Монголии до границы Монголии и Китая, то там 100 процентов...

Интонация стала совсем уже заговорщицкой. Я даже думал уже, нужно ли мне это знать.

— День Победы? — уточнил я.

В конце концов, больше ни у кого в этом здании с гулким эхом сегодня утром даже близко таких побед не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Новатека» Леонид Михельсон в Китае чувствует себя расслабленно

Более того, между прочим, в присутствии президентов не было подписано ни одного соглашения, не сделано общего заявления, как обычно бывает в разгар развивающегося на наших глазах официального визита. Год назад в этом же здании подписали, например, много чего, чтобы не казалось пустовато.

А тут просто в какой-то момент взяли да уехали в сад, по которому потом более или менее демонстративно прогуливались.

— Ну, это вы оцениваете,— пожал плечами Алексей Миллер.

— Но у вас же есть свое мнение о том, что вы делаете,— предположил я.

— Можно думать все что угодно,— разъяснил Алексей Миллер,— но есть результат.

Впрочем, еще через некоторое время эту новость и этот результат заслонил другой.

В Пекин наконец приехал бронепоезд с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном на борту.