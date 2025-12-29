Не за все заплатишь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Минобрнауки в 2025 году впервые получило право ограничить количество платных мест в вузах. Необходимость в этом давно назрела, поскольку на рынке труда «наблюдается острый дефицит кадров, особенно инженеров», объяснял министр Валерий Фальков. На данный момент большинство платников учатся на юристов, экономистов и менеджеров, которых и так переизбыток. «Платный прием надо нацелить на задачи государства»,— заявил господин Фальков 6 февраля на заседании Совета по науке и образованию.

Для введения новых правил внесли поправки в закон «Об образовании». Изначально планировалось, что Минобрнауки будет ежегодно утверждать объем платного приема по всем направлениям. Но в итоге было решено, что правительство утвердит перечень специальностей, для которых устанавливается предельное количество платных мест. После этого Минобрнауки через межведомственный совет ежегодно будет распределять места между университетами. Нормативно-правовую базу для реализации закона подготовили только в конце осени. Новое регулирование коснется 40 направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Помимо экономики, менеджмента и юриспруденции в списке подконтрольных направлений оказались, например, психология, филология, международные отношения и лингвистика, а также архитектура, нефтегазовое и горное дело.

В большинстве случаев количество платных мест будет равно среднему количеству студентов, обучавшихся на этом направлении за деньги в последние три года. Если же в 2025 году средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на коммерческой основе, не превышал 50, то платные места для этой специальности вообще не будут выделяться. Для направлений, на которые платный набор осуществляется впервые, вузам будут предоставлять не более десяти мест.

40 специальностей высшего образования коснется государственное регулирование платных мест

Рассчитанное по методике количество мест Минобрнауки будет направлять в личные кабинеты вузов, после этого у университетов будет возможность оспорить решение ведомства и привести аргументы, доказав необходимость увеличить платный набор, но не более чем на 15% от установленного изначального количества.