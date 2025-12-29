Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году Госдума приняла закон, меняющий многолетнюю систему призыва новобранцев в войска дважды в год — весной и осенью. Вместо схемы, принятой еще в СССР законом о всеобщей воинской обязанности в 1967 году, главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым был предложен и затем узаконен круглогодичный набор в войска. По новому закону призывники будут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор, а также получать решение призывной комиссии в течение всего года.

При этом сама отправка в войска будет происходить по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

Авторы поправок сочли, что новый порядок «равномерно распределит нагрузку» на военкоматы и «повысит качество» новобранцев.

Новая схема набора в войска позволит призывникам спокойнее получать отсрочки от службы, а Минобороны — призывать больше людей, если надо, комментировали “Ъ” поправки эксперты. Однако она же позволяет отправлять студентов на медкомиссию прямо во время учебы, а потом призвать их сразу после получения диплома, предупреждали юристы.