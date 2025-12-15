Пожар в многоквартирном доме в Сочи потушили

В Сочи ликвидирован пожар в многоквартирном жилом доме, из которого ранее были эвакуированы 50 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома на площади около 40 кв. м. В ходе спасательной операции пожарные вывели из здания 50 жильцов, еще одного человека удалось спасти. После завершения работ в МЧС заявили о полной ликвидации пожара.

Вячеслав Рыжков