Переговоры США и Украины в Берлине завершились спустя пять часов

Переговоры украинской и американской делегаций, которые прошли 14 декабря в Берлине, продолжались более пяти часов, передает Reuters. Утром 15 декабря переговоры продолжатся.

Во встрече участвовали в том числе президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обсуждали содержание мирного плана из 20 пунктов.

По итогам переговоров Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе. «Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром»,— написал он в соцсети X.

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводили переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.