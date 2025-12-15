Холдинг КИМП хотят передать государству за завышение цен на подшипники для ВС РФ

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура подала в Гагаринский районный суд Москвы иск об изъятии в доход государства холдинга КИМП. В его состав входят предприятия, производящие подшипники для российской армии. По данным надзорного ведомства, группа компаний в несколько раз увеличила цены на продукцию.

По информации прокуроров, КИМП с 2020 по 2025 год заключил более 300 контрактов на сумму свыше 150 млрд руб. с крупнейшими оборонными заводами страны. Среди них несколько бронетанковых ремонтных заводов, АО «Курганский машиностроительный завод» и другие.

После этого холдинг незаконно установил монополию и до восьми раз увеличил количество нормо-часов для производства подшипников. Другим способом увеличения цены стало создание видимости, будто у производителей есть расходы по аренде помещений, мощностей и технической документации. В результате стоимость продукции подорожала в 5-10 раз.

Всего ответчиками по иску выступают 15 физических лиц и одно юридическое. В качестве третьих лиц привлекли 14 коммерческих организаций. Одним из ответчиков является бывший куратор оборонного заказа в Росстандарте Алексей Кулешов. Генпрокуратура считает, что он использовал служебное положение и совмещал его с собственным бизнесом.

Никита Черненко