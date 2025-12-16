Майнинг в Бурятии и Забайкальском крае запретят круглогодично с 2026 года

Правительство планирует с 2026 года ввести круглогодичный запрет на добычу криптовалюты на юге Бурятии и Забайкальского края. Это следует из проекта протокола к заседанию правкомиссии по развитию электроэнергетики от 10 декабря (есть у “Ъ”). Ранее ограничения действовали только в период зимних пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта. Хотя в регионах нет организаций, легально занимающихся добычей криптовалюты, правительство начало прорабатывать эту меру еще весной (см. “Ъ” от 27 мая).

Южные части Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии связаны в юго-восточной частью Объединенной энергосистемы Сибири. Ранее аналогичный запрет был введен на юге Иркутской области. Как сообщали “Ъ” в правительстве региона, величина отключенной майнинговой нагрузки составила 320 МВт.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что решение об ограничениях на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае будет приниматься правкомиссией. Запросов по запрету майнинга от других субъектов в Минэнерго не поступало.

В Ассоциации промышленного майнинга считают, что усиление ограничений снижает инвестиционную привлекательность региона и ставит в уязвимое положение тех участников рынка, которые работают в соответствии с законом, инвестировали средства, исходя из существующих правил, и получили техническое присоединение. Из Иркутской области, по данным ассоциации, часть инфраструктуры была перенесена, часть участников оставила оборудование в связи с исчерпанием ресурсов.

Анна Тыбинь