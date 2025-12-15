Арестован сын убитого режиссера Роба Райнера

Ник Райнер — 32-летний сын американского режиссера и актера Роба Райнера и его жены Мишель, которые были найдены убитыми,— был арестован. Полиция Лос-Анджелеса, где было совершено преступление, официально не сообщала об аресте, однако американские СМИ обнаружили в реестрах информацию о том, что он был арестован вечером 14 декабря. В реестрах нет информации, в каком преступлении его подозревают. По данным СМИ, позже Ник Райнер был освобожден из-под стражи под залог в размере $4 млн.

Роб и Мишель Райнер были найдены убитыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Сообщалось, что они погибли от ножевых ранений. Издание People ранее уже писало со ссылкой на источники, что в убийстве подозревают их сына Ника Райнера. В 2016 году он рассказал изданию о многолетней наркотической зависимости и о том, что он некоторое время был бездомным.

За свою карьеру 78-летний Роб Райнер снял несколько классических и популярных фильмов, в том числе «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней». Как актер он снялся в более чем 90 фильмах и сериалах, включая «Неспящие в Сиэтле», «Клуб первых жен», «Волк с Уолл-стрит», «Студия 30», «Медведь».

Яна Рождественская