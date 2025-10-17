Минпросвещения создаст единые учебники для всех школьных предметов к 2028 году

Минпросвещения к 2028 году разработает единые школьные учебники по всем предметам. Сейчас такие пособия есть только по истории. Работа ведется совместно с РАН, которая отмечает необходимость их постоянной актуализации из-за высокой скорости развития науки. Об этом шла речь на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что цель — создание «единого образовательного пространства» для одинаковой подготовки школьников по всей стране к ОГЭ и ЕГЭ. Учебники по естественно-научным дисциплинам будут увязаны между собой, а обществознание станет «принципиально новым мировоззренческим предметом» для старших классов.

При этом Минфин и сенаторы обратили внимание на высокую стоимость учебников. Замглавы Минфина Павел Кадочников сообщил, что текущая цена пособий в среднем составляет 700 руб., а оптимальной считает 500 руб. В прошлом году регионы потратили на закупки около 34 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Одного хватит».