Китайские показатели обновили локальные минимумы

Промышленное производство в Китае в ноябре 2025 года выросло на 4,8% в годовом выражении, следует из данных Национального бюро статистики страны. Это минимальные темпы роста за 15 месяцев, в октябре показатель оценивался в 4,9%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали ускорения роста в ноябре до 5%.

В перерабатывающей промышленности КНР производство выросло на 4,6% (в октябре — 4,9%), в нефтегазовой отрасли — на 5,1% (1,9%), в горнодобывающей — на 6,3% (4,5%). Выпуск в автомобильной отрасли увеличился на 11,9% (16,8%), в химической — на 6,7% (7,1%). Производство компьютеров и телекоммуникационного оборудования выросло на 9,2% (8,9%). В целом за 11 месяцев промпроизводство продемонстрировало рост на 6% к аналогичному периоду прошлого года.

По части розничных продажах Нацбюро в ноябре зафиксировало минимальный прирост с декабря 2022 года. Они увеличились на 1,3% после роста на 2,9% в октябре (столько же ждали и в ноябре). Продажи коммуникационного оборудования выросли на 20,6% (23,2% месяцем ранее), обуви и текстиля на 3,5% (6,3%), продуктов питания — на 6,1% (9,1%). В части категорий наблюдалось заметное «проседание»: продажи строительных материалов сократились на 17% (8,3%), автомобилей — на 8,3% (6,6%), бытовой техники и электроники — на 19,4% (14,6%).

Такая динамика розничных продаж, поясним, объясняется кризисом на рынке недвижимости — инвестиции в сектор в ноябре сократились на 15,9%. Еще одна причина — исчерпание эффекта программы trade-in на многие товары, которая поддерживала рост продаж с начала года (см. “Ъ” от 6 марта).

Опора китайских производителей на внешний спрос выглядит все менее грамотной стратегией, полагают аналитики Capital Economics. Риски при этом связаны не только со взаимными претензиями, которые сохраняются в торговых отношениях КНР с США, но и с опасениями других стран, заявляющих о серьезных дисбалансах в торговле с Китаем. В связи с «хроническим перепроизводством» тарифами Пекину угрожает, например, Евросоюз. Мексика уже пошла на повышение пошлин для Китая до 50% ради поддержки собственных производителей.

Отметим, китайские власти на прошлой неделе фактически подтвердили намерение расширить господдержку экономики для стимулирования потребления в стране. Точные меры и конкретные сроки будут, вероятно, обозначены уже в следующем году.

Кристина Боровикова