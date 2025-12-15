Депутата Бундестага от крайне правой АдГ обвинили в нацистском приветствии

Берлинская прокуратура предъявила обвинение в использовании символики национал-социалистов депутату Бундестага от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В заявлении прокуратуры не названо имя обвиняемого, однако немецкие СМИ пишут, что это Маттиас Мусдорф. По данным следствия, 22 июня 2023 года он при встрече с коллегой по партии в гардеробе Бундестага отдал ему нацистское приветствие и щелкнул каблуками.

Нацистское приветствие, как и другая символика и лозунги национал-социалистических организаций, запрещены в Германии, за их демонстрацию можно получить до трех лет лишения свободы. В октябре, в ходе этого расследования, господина Мусдорфа лишили депутатской неприкосновенности. Сам он после появления информации о предъявлении обвинения заявил, что обвинение абсурдно и он не совершал этого.

На прошлой неделе немецкая прокуратура начала проверку в отношении другого члена АдГ, Кевина Дорова, из-за того что в одной из своих речей он процитировал слоган, использовавшийся в Гитлерюгенде.

Яна Рождественская