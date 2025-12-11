Немецкая прокуратура проверяет члена АдГ из-за слогана Гитлерюгенда

Прокуратура немецкого города Гиссена начала проверку в отношении члена крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кевина Дорова. В одной из своих речей он процитировал слоган, использовавшийся в Гитлерюгенде. На конференции молодежной организации АдГ в конце ноября господин Доров заявил: «Как несколько месяцев назад провозгласил Бьорн Хеке (депутат земельного парламента Тюрингии от АдГ.— “Ъ”), молодежью должна руководить молодежь, и этот принцип должен стать для нас путеводной звездой».

Близкая по смыслу фраза в 1930-е годы входила в официальные принципы нацистской молодежной организации Гитлерюгенд. В связи с этим прокуратура Гиссена начала проверку по подозрению в использовании символики и лозунгов национал-социалистических организаций. Пока идет предварительная проверка, решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.

Сам Кевин Доров заявил: «Я не вижу абсолютно никаких причин дистанцироваться от этого заявления, которое никоим образом не является предосудительным по содержанию». Он указал на то, что этот слоган использовался молодежными организациями еще до появления национал-социализма, в том числе молодежным движением «Вандерфогель». Как заявил немецкой радиостанции NDR профессор новейшей истории Университета Фленсбурга Марк Буггельн, «есть много вещей, которые национал-социализм не изобрел, но на которые наложил свой отпечаток, сохраняющийся до сих пор». По его мнению, процитированный слоган тесно связан с нацистской идеологией и принятым в ней принципом фюрерства.

Яна Рождественская