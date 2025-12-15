Европейские страны используют украинский конфликт для того, чтобы самоутвердиться и «вставить» палки в колеса США, а также всем сторонникам «справедливого урегулирования», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Самое печальное и опасное в этом заключается в том, что в Европе к этим элитам, в Брюсселе прежде всего, но и также в таких столицах, как Берлин, Лондон, Париж, я не говорю уже про Прибалтику, возрождается теория и практика нацизма»,— указал министр (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент США Дональд Трамп и его администрация искренне работают над разрешением конфликта на Украине.