Песков: Кремль ценит усилия Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне работают над разрешением конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако он отказался называть возможные сроки завершения боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: пресс-служба президента РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Трамп искренне работает над урегулированием, и он хочет украинского урегулирования, он хочет урегулирования этого конфликта. И прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос о том, возможно ли прийти к компромиссу по мирному соглашению к католическому Рождеству. «Я не берусь говорить о каких-то сроках. Думаю, что это было бы сейчас самым неблагодарным делом»,— ответил пресс-секретарь российского президента. При этом господин Песков отметил, что Владимир Путин открыт к «серьезным решениям» по российско-украинскому конфликту.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США ожидают «четкого понимания» по прогрессу переговоров к 25 декабря. В текущей версии мирного плана, разработанного республиканской администрацией, спорными остаются вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Подробнее о мирном плане — в материале «Ъ» «Украинско-берлинская операция».

Лусине Баласян