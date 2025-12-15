Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выдала нейтральный статус россиянке Марии Травиничевой. Об этом сообщается на сайте организации.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение россиян от соревнований под эгидой FIS. CAS постановил допустить спортсменов к турнирам в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. Решение CAS также касается и белорусских спортсменов. Нейтральный статус ранее получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, уже успевшие выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, а также специалист сборной России по лыжным гонкам Евгений Уфтиков.

Марии Травиничевой 19 лет. Сноубордистка является чемпионкой России в параллельном слаломе.

Таисия Орлова