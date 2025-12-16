В спор по поводу продажи акций «Уфанета» вступила прокуратура Башкирии

Арбитражный суд Башкирии привлек прокуратуру республики в качестве третьего лица в спор между покупателем около 30% акций АО «Уфанет» — ООО «Компания „РИА“» (аффилированно с предпринимателем, владельцем «Салаватстекла» Радиком Султановым) и бывшим акционером «Уфанета» Маратом Ахметшиным.

В прошлом году господин Ахметшин продал «Компании „РИА“» свои акции «Уфанета» за 4 млрд руб., но полностью эту сумму не получил. В сентябре этого года предприниматель попросил суд взыскать с компании 800 млн руб. основного долга, 29,4 млн руб. в виде процентов с 4 марта по 6 мая этого года, а также проценты с 7 мая по день фактического возврата денег. В ответ «Компания „РИА“» подала встречный иск, попросив суд исключить из договора купли-продажи акций слова о том, что Марат Ахметшин самостоятельно выплатит НДФЛ.

Прокуратура Башкирии, ходатайствуя об участии в деле, пояснила, что Марат Ахметшин инициировал спор «с целью уклонения от уплаты налога», указано в определении суда.

Из документа также следует, что стороны обсуждают мировое соглашение. Ближайшее судебное заседание назначено на 26 декабря.

Олег Вахитов