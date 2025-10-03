В долгу не осталась

Покупатель около 30% акций АО «Уфанет» — ООО «Компания „РИА“», аффилированная с предпринимателем, владельцем «Салаватстекла» Радиком Султановым, подала иск к бывшему акционеру «Уфанета» Марату Ахметшину. В мае господин Ахметшин попросил арбитражный суд Башкирии взыскать с ООО «Компания „РИА“» 800 млн руб. задолженности за акции. Ответчик подал встречный иск, в котором попросил скорректировать договор купли-продажи акций, исключив из него обязанность господина Ахметшина выплатить НДФЛ со сделки. Компания намерена сама заплатить налог в размере 112 млн руб., исключив его сумму из задолженности перед Маратом Ахметшиным. Юристы полагают, что встречный иск сформулирован неточно, а «Компания „РИА“» может быть оштрафована за нарушение налогового законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марату Ахметшину предстоит доказать суду, кто должен оплачивать НДФЛ: он или покупатель акций

Спор между ООО «Компания „РИА“», которая в прошлом году приобрела около 60% акций АО «Уфанет», и бывшим совладельцем телеком-оператора Маратом Ахметшиным перешел на новую стадию.

Как сообщал «Ъ», в прошлом году Марат Ахметшин и Марат Фаттахов, которые сообща контролировали около 60% акций «Уфанета», продали их «Салаватстеклу». Детали сделки тогда не раскрывались. Частично о них стало известно после того как господин Ахметшин подал иск в арбитражный суд Башкирии в мае этого года. Бывший акционер «Уфанета» сообщил суду, что продал свои акции — около 30% — «Компании „РИА“» за 4 млрд руб., но полностью эту сумму не получил. Предприниматель попросил суд взыскать с покупателя 800 млн руб. основного долга, 29,4 млн руб. в виде процентов с 4 марта по 6 мая этого года, а также проценты с 7 мая по день фактического возврата денег.

В «Компании „РИА“» ранее объяснили нежелание выплачивать оставшиеся 800 млн руб. новеллами законодательства. «В связи с изменениями Налогового кодекса РФ с 1 января этого года Марату Ахметшину должна быть уплачена стоимость приобретенных акций за минусом НДФЛ»,— пояснили «Ъ» в компании. Величина налога, которую не хотят выплачивать в бюджет ни одна из сторон конфликта, превышает 112 млн руб.

АО «Уфанет» создано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников „Ъ“, абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2024 году — 11 млрд руб., чистая прибыль — 211,2 млн руб. По последним данным, около 60% компании принадлежат «Салаватстеклу», 25,67% — у Артура Хазигалеева, 14,41% владеет ООО «Уфанетинвест» (совладельцы — несколько десятков физлиц, 24,8% — у гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

Во встречном иске «Компании „РИА“», который поступил в суд в минувший понедельник, ответчик просит отказать в удовлетворении заявления Марата Ахметшина, а также пересмотреть условия договора купли-продажи акций.

По данным «Ъ», «Компания „РИА“» пояснила суду, что согласно договору продавец, в лице Марата Ахметшина, взял на себя обязанность выплатить НДФЛ в случае необходимости.

При этом, ответчик пояснил во встречном иске, что согласно Налоговому кодексу доходы физлиц от реализации ценных бумаг облагаются НДФЛ, а юрлица, купившие у них акции, являются налоговыми агентами. Они обязаны удержать сумму НДФЛ из выплаты за акции и перечислить ее в бюджет. «Таким образом, условия в договоре, обязывающие уплачивать налог на доходы физических лип самого налогоплательщика, когда в соответствии с НК РФ обязанность по уплате налога на доходы физических ли возложена на налогового агента, будут являться ничтожными»,— указано в иске. Поэтому «Компания „РИА“» попросила суд признать пункт договора об обязанности продавца выплатить НДФЛ недействительным: ответчик хочет самостоятельно перечислить налог в бюджет, вычтя эту сумму из задолженности перед господином Ахметшиным за акции.

«Встречный иск подан за день до судебного заседания в рамках моего иска. И повторяет прежний тезис ответчика. Его единственная цель — затянуть судебный процесс,— заявил «Ъ» Марат Ахметшин. — У «Компании „РИА“» нет перспективы уклониться от исполнения обязательств по оплате акций».

«Договорное условие, освобождающее ответчика от обязанности налогового агента по удержанию и перечислению НДФЛ, является скорее ничтожным, чем оспоримым, поскольку противоречит императивным нормам налогового законодательства. Предпочтительным поведением ответчика в этой ситуации является выплата истцу причитающегося вознаграждения с удержанием налога, тогда как подача встречного иска и фактическое отложение вопроса оплаты до судебного решения производят впечатление искусственного затягивания исполнения обязательств. При этом сам довод ответчика о ничтожности спорного условия означает признание того, что, выплачивая ранее часть суммы без удержания НДФЛ, он формально нарушил положения налогового кодекса. В этой связи у налогового органа может возникнуть вопрос о применимости статьи 123, предусматривающей штраф в размере 20% от неуплаченного в бюджет НДФЛ»,— пояснил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов